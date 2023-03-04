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Булыкин о матче «Ростов» — «Локомотив»: «Локо» приложит больше усилий для победы"

Булыкин оценил шансы «Локомотива» в матче с «Ростовом»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шансы «железнодорожников» в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова».

«Шансы равны. «Локомотив» может сыграть хорошо, если начнет так, как играл в ответном матче против «Спартака». Учитывая то, что им важнее эти очки, «Локо» приложит больше усилий для победы, несмотря на матч в гостях. Жду Пиняева и Дзюбу в стартовом составе, а от команды — голов и победы. Хотелось бы увидеть активную и интенсивную игру и голы Дзюбы. С приходом Галактионова отметил, что ребята хорошо двигаются, была хорошая интенсивность. «Локомотив» во второй игре против «Спартака» показал, что не все потеряно, и будет набирать очки. Если Дзюба забьет больше пяти голов, то с его следующим контрактом будет все более-менее понятно. Галактионов говорил, что он очень много работает на команду. Но я считаю, что для форварда в любом случае показатель — его голы», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Матч «Ростов» — «Локомотив» пройдет 4 марта. Начало — в 19:30 по мск.

После 17 туров «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Локомотив» — 14-й (13 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-ob-igre-rostova-i-lokomotiva-loko-prilozhit-bolshe-usilii-dlya-pobedy-232744/
Дмитрий Булыкин
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