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Сегодня, 14:07

Булыкин — о Лоськове и Пашинине в «Локомотиве»: «Всегда нужно давать шанс своим воспитанникам»

Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов вошли в тренерский штаб железнодорожников.

«Это правильное решение! Всегда нужно давать шанс своим воспитанникам. Они провели в клубе много времени и отдали ему многое. Но кто будет главным тренером — большой вопрос. Я за русского специалиста, но кого выберет руководство, никто не знает. Они взвешивают много факторов. До зимней паузы должны определиться, потому что надо будет готовить команду ко второй части сезона, которая очень важна. «Локомотиву» нужно наверстать все, что потеряли при своем ужасном старте», — сказал Булыкин «СЭ».

Специалисты присоединились к тренерскому штабу клуба в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Федорова.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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