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Сегодня, 21:21

Булыкин: «Галактионов тоже заслуживал звания лучшего тренера сентября»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на выбор наставника «Краснодара» Мурада Мусаева лучшим тренером сентября в РПЛ.

«Галактионов тоже заслуживал звания лучшего тренера сентября. Но «Краснодар» выдал шикарную серию и обыграл «Зенит». Это дорогого стоит, поэтому, наверное, Мусаева сейчас можно поставить на первое место. Тем более, что «быки» на первом в РПЛ», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

После 11 туров «Краснодар» с 24 очками занимает первое место в РПЛ. В следующем матче «быки» сыграют на выезде со «Спартаком».

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Краснодар
Мурад Мусаев

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