Булыкин: «Я бы ужесточил лимит на легионеров»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что он бы ужесточил лимит на легионеров в РПЛ.

«Я бы ужесточил. Когда играют 2-3 россиянина в составе, это никуда не годится. Хорошо, что есть пример «Локомотива» — а без него у нас было бы совсем мало россиян для той же сборной. Поэтому сделал бы лимит прежним — 6 иностранцев на поле максимум. Тем более сейчас нет международных матчей, и когда вернемся, будет новое поколение россиян. Сейчас хорошее время — есть сильная Юношеская лига, которая дает россиянам шанс», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

В настоящее время в РПЛ действует лимит «13+12» — 13 иностранцев и 12 футболистов, воспитанных в российских школах. При этом одновременно на поле могут находиться не более восьми зарубежных игроков.