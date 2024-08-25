Булыкин: «Ничья в матче «Зенита» и «Спартака» — справедливый результат»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0).

«Игра мне понравилась, но жаль, что сегодня не увидели голов. Сегодня играли две команды хорошего уровня, и обе будут биться за медали по итогу. Моментами «Спартак» давил, но им не хватало сегодня завершающей передачи. Считаю, что ничья — справедливый результат», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

«Спартак» с 11 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (14) лидирует в чемпионате страны.