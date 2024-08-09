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Сегодня, 13:45

Булыкин: «Увольнение Ивича — ошибка «Краснодара», с Мусаевым все стало хуже»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре «Краснодара» на старте сезона.

Команда сыграла три матча РПЛ вничью: с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0). В Кубке России «Краснодар» победил ЦСКА (1:0).

«Я думаю, что мы не скоро увидим «Краснодар» наверху, они и дальше будут падать вниз. Как бы печально это ни звучало. Складывается впечатление, что там не знают, как исправить данную ситуацию. Тренер, видимо, тоже. Пока непонятно, за счет чего «Краснодар» будет выползать. Увольнение Ивича — ошибка руководства. Мусаев не смог ничего нового дать команде. Пока все стало только хуже», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В субботу, 10 августа, «Краснодар» на своем стадионе примет ЦСКА. Начало матча — в 20:00 мск.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
ФК Краснодар
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