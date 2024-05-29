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Сегодня, 21:03

Булыкин: «Думаю, Станкович не видит Слишковича в своем штабе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об уходе Владимира Слишковича из «Спартака».

«Это не очень хорошая новость для «Спартака». Думаю, что с ним поговорил Станкович и сказал, что не видит его в своем штабе. Слишкович качественно отработал со «Спартаком», команда при нем стала играть увереннее, он нашел контакт с игроками. Он точно готов к самостоятельной работе. Наверное, руководство «Спартака» знает, что делает. Теперь им отвечать за это», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

41-летний босниец стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых в апреле после увольнения Гильермо Абаскаля. Под руководством Слишковича «Спартак» занял пятое место в РПЛ.

16 мая «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича главным тренером команды со следующего сезона.

Источник: РБ Спорт
Деян Станкович
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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