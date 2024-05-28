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Сегодня, 15:15

Булыкин — о стыковых матчах: «При грамотном настрое можно победить клубы РПЛ, но на бумаге они являются фаворитами»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» поделился ожидания перед стыковыми матчами между клубами РПЛ и ФНЛ.

«Команды из РПЛ выглядят фаворитами в этих парах. Но могут быть и неожиданные результаты. «Акрон» — симпатичная команда. Хочется, чтобы она поиграла в РПЛ, но очень тяжело тягаться с командами из премьер-лиги. По уровню футболистов команды РПЛ предпочтительней, чем команды первой лиги. При грамотном настрое можно победить клубы РПЛ, но на бумаге они являются фаворитами. Я болею и за «Акрон», и за «Арсенал». Всех бы хотел видеть в РПЛ, но пусть в премьер-лиге будет сильнейший», — сказал Булыкин «СЭ».

В стыковых матчах «Урал» встретится с «Акроном», а «Пари НН» сыграет с тульским «Арсеналом». Первые матчи пройдут в среду, 29 мая. Ответные — в субботу, 1 июня.

Дмитрий Булыкин
Первая лига
РПЛ
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