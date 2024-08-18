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Сегодня, 15:57

Булыкин: «Локомотив» обыграет ЦСКА в результативном матче»

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 5-го тура чемпионата России между железнодорожниками и ЦСКА.

«Что касается матча, то команды играют в атакующий футбол, поэтому нас ждет зрелищное и голевое дерби. Атакующий потенциал «Локомотива» гораздо выше, чем у ЦСКА даже несмотря на то, что продали Максима Глушенкова в «Зенит». Все жду, когда раскроется Сергей Пиняев, потому что у него очень большой потенциал. Главное — правильно его раскрыть. Фаворит — «Локомотив», потому что в этом клубе собраны российские ребята, которым доверяют и знают, как раскрыть таланты. Виллиан Роша — небольшая потеря для ЦСКА. Но, насколько понял, у армейцев главный бомбардир — Игорь Дивеев, поэтому глаз да глаз за ним. Вот что значит соскучился по футболу! Голевой старт Дивеева впечатляет, тем более это защитник», — сказал Булыкин ODDS.ru.

18 августа ЦСКА дома примет «Локомотив» в рамках 5-го тура РПЛ, начало игры — в 17.30 по московскому времени.

Источник: ODDS.ru
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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