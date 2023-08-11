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Сегодня, 18:36

Булыкин: «Локомотив» вырвет победу в конце матча у «Крыльев Советов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча клуба против «Крыльев Советов» в 4-м туре РПЛ.

«Очень интересный матч. «Крылья» очень хорошо начали этот сезон, и «Локомотив» сейчас на ходу. Дзюба в этом матче не сыграет, но в командах раскрываются молодые футболисты. Будет интересно посмотреть на это противостояние. Думаю, «Локомотив» конце матча все же вырвет победу и обыграет «Крылья Советов»», — приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.

Матч между командами пройдет на «РЖД Арене» 12 августа, начало — в 15.00 по московскому времени.

Источник: Betonmobile
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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