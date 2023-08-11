Булыкин: «Локомотив» вырвет победу в конце матча у «Крыльев Советов»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча клуба против «Крыльев Советов» в 4-м туре РПЛ.

«Очень интересный матч. «Крылья» очень хорошо начали этот сезон, и «Локомотив» сейчас на ходу. Дзюба в этом матче не сыграет, но в командах раскрываются молодые футболисты. Будет интересно посмотреть на это противостояние. Думаю, «Локомотив» конце матча все же вырвет победу и обыграет «Крылья Советов»», — приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.

Матч между командами пройдет на «РЖД Арене» 12 августа, начало — в 15.00 по московскому времени.