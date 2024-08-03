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Сегодня, 13:44

Булыкин: «Без полной самоотдачи «Локомотиву» будет тяжело обыграть «Ахмат»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча железнодорожников с «Ахматом» в 3-м туре РПЛ.

«В этой встрече фаворит — «Локомотив», но без должной мотивации и полной самоотдачи будет тяжело обыграть «Ахмат» на их поле. В «Локомотиве» есть молодые игроки, которым наверняка захочется себя проявить, но более опытные должны им помочь. Хочется верить, что «Локомотив» сможет дожать и на последних минутах победить, потому что команда атакующая. В матче с «Динамо» было много моментов, но не смогли их реализовать», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Матч «Ахмат» — «Локомотив» пройдет в Грозном 4 августа. Начало — в 20:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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