Дмитрий Булыкин: «Спартак» — фаворит в игре с «Ростовом»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

«Спартак» — фаворит в этой игре, здорово играет в последнее время. «Ростов» сейчас не впечатляет, не может найти свою игру. Сейчас команда Станковича смотрится интереснее, чем «Ростов». Плюс «Спартак» играет дома, это всегда дополнительная мотивация для футболистов. Матч получится интересным, думаю, будет много голов», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 5 октября на «Лукойл Арене» в Москве.

Перед началом игры красно-белые располагаются на шестом месте в таблице чемпионата России с 16 очками. «Ростов» занимает восьмую строчку, имея в активе 12 баллов.