Булыкин: «Динамо» разочаровано одним очком, потому что моментов у их ворот особо не было»

Экс-футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча бело-голубых с «Пари НН» (1:1) в 8-м туре РПЛ.

«Не понравилось, что «Динамо» не дожало и на последних минутах пропустило контратаку. К тому же 6 человек из «Пари НН» бежали против четырех защитников «Динамо». Это явно претензии к обороне бело-голубых. «Пари НН» — молодцы, бились до конца и смогли увезти очко. Думаю, бело-голубые разочарованы одним очком, потому что моментов у их ворот особо не было. Футбол не прощает расслабленность и потерю концентрации», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

«Динамо» с 15 очками поднялось на второе место в РПЛ. В следующем туре бело-голубые в гостях сыграют со «Спартаком». Игра пройдет 23 сентября.