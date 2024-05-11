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Сегодня, 13:15

Булыкин поздравил Семина с 77-летием: «Он дал многое не только российскому, но и иностранному футболу»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» поздравил бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина с 77-летием.

«Это один из знаковых тренеров нашего футбола. Семин — мой первый тренер, при котором я делал свои первые шаги в большом футболе. Поздравляю его и желаю ему здоровья, удачи и хорошего настроения. Семин внес большой вклад в отечественный футбол. Как тренер он выиграл много титулов. Он показал отечественную тренерскую школы за границей. Я думаю, он многое дал не только российскому, но и иностранному футболу», — сказал Булыкин «СЭ».

Юрий Семин возглавлял «Локомотив» с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 годы. Под его руководством железнодорожники шесть раз выигрывали Кубок России и по три раза — чемпионат и Суперкубок страны.

Последним местом работы Семина был «Ростов», специалист работал в клубе с августа по сентябрь 2021 года.

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