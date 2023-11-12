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Сегодня, 12:40

Булыкин — о Шелии: «Если бы он забил «Локомотиву», то это запомнили бы все»

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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу железнодорожников над «Ахматом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Футболисты «Локомотива» — молодцы, они смогли додавить соперника, но в конце «Ахмат» мог сравнять. Это было возможно после того самого подключения Шелии. Если бы они тогда забили, то можно было бы отметить Шелию за этот проход. А если бы он поборолся за мяч в штрафной площади и забил бы, то это запомнили бы все. А в этом случае запоминается только результат», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

После этого матча «Локомотив» с 24 очками поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, «Ахмат» с 12 очками — на 14-й позиции.

Источник: РБ Спорт
Гиорги Шелия
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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