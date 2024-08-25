Булыкин: «Первое место «Локомотива» заставит задуматься, что надо обращать внимание на молодежь»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу железнодорожников над «Ростовом» (3:2) в матче 6-го тура РПЛ.

«Это хороший старт, который придает уверенности руководству и футболистам. Все думали, что у «Локомотива» ничего не получится с молодым составом, а они всем доказали, что можно играть, добиваться результата и самое главное — не останавливаться на достигнутом. Здесь вся команда россиян показывает хороший футбол и этим симпатизирует. Первое место «Локомотива» заставит многих задуматься, что надо обращать внимание на собственную молодежь. У нее горят глаза, и за счет этого мы видим много хороших футболистов в «Локомотиве». Мне нравится, как «Локомотив» работает с молодыми игроками, как он делает из них опытных футболистов», — сказал Булыкин «СЭ».

«Локомотив» (15 очков) обогнал «Зенит» и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Ростов» (8) идет восьмым.

В следующем туре железнодорожники дома примут «Краснодар». Матч пройдет 1 сентября. «Ростов» в этот же день на своем поле сыграет с «Факелом».

Константин Передерий