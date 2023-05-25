Булыкин — о продлении контракта Дзюбы с «Локомотивом»: «У Артема есть еще желание побить рекорды»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о продлении железнодорожниками контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

«Это хороший вариант как для футболиста, так и для клуба. Дзюба показал, что может быть полезным и помочь команде. Сможет ли он провести целый сезон на достойном уровне? Думаю, да. Контракт «1+1» всегда подразумевает, что футболист замотивирован и находится в хорошей форме. А у Артема есть еще желание побить рекорды. Если не будет травм, он проведет хороший следующий сезон», — сказал Булыкин «СЭ».

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

(Валерия Яшвили)