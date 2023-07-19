Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:50

Булыкин: «С бразильцами «Зенита» — отдельная проблема, у них много желаний»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал трансферные слухи вокруг бразильских игроков «Зенита».

«Сейчас много суеты вокруг клубов, открыто трансферное окно. С бразильцами «Зенита» — отдельная проблема. Когда их много и когда они хорошо играют, у них много желаний. И не всегда это соответствует интересам клуба. То, что они приносят пользу «Зениту», помогают ему выигрывать титулы, это мы увидели. Поэтому в «Зените» любят бразильцев и берут их. Такой же был клуб «Шахтер». Там вообще делали бизнес на игроках из Бразилии: брали молодых, продавали, зарабатывали на них деньги. «Зенит» берет бразильцев главным образом для того, чтобы зарабатывать титулы», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Вендел ищет новый клуб, Малкому предлагает контракт клуб «Аль Хиляль», Клаудиньо хотел бы перейти во «Фламенго».

По информации инсайдера Николо Скиры, 26-летний бразилец подпишет с «Аль-Хилялем» контракт до 2026 года, зарплата — 18 миллионов евро в год. Затем сообщалось, что «Зенит» интересуется вингером «Бенфики» Давидом Нересом в качестве замены Малкому.

Дэвинсон Санчес, Малком. РПЛ, таблица трансферов: «Зенит» ищет замену Малкому, «Спартаку» нужен защитник
Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Динамо» мощно усилилось Гусевым. Но чемпионству это не поможет
Шведский теннисист Имер дисквалифицирован на полтора года из-за пропуска допинг-тестов
Зенитные расчеты ЮВО применили тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
В США оценили решение РФ и ее союзников по созданию новой валюты
Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида» из-за пожара
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Агент Раконьяца: «Марко уйдет из «Локомотива» в новую аренду или будет продан»
«Зенит»: дата ближайшего матча и соперник в РПЛ
Гуренко: «Не удивлюсь, если «Локомотив» в этом сезоне станет чемпионом»
Быстров — о возможном уходе Малкома в «Аль-Хиляль»: «Так чемпионат будет даже интереснее»
Канчельскис считает, что «Зенит» готов к уходу Малкома
Шапи покинет «Краснодар», футболист может продолжить карьеру в Европе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: ЦСКА предложил за Паулиньо из «Спортинга» 4,5 миллиона евро