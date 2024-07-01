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Сегодня, 13:00

Булыкин — об уходе Миранчука: «Шансов на переезд в Европу немного»

Булыкин отреагировал на уход Антона Миранчука из «Локомотива»
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход Антона Миранчука из московского клуба.

«Решение приняли и клуб, и игрок. Как сложится судьба Антона — никто сказать не может, — сказал Булыкин «СЭ». — Шансов на то, что он переедет в Европу немного, но это возможно. Брат играет, поэтому и он может. Да, сложно будет перейти в топ-клуб с большой зарплатой, но в среднюю команду есть шанс, но тяжело это будет сделать».

Также Булыкин прокомментировал нынешнюю трансферную политику «Локомотива».

«Раз столько игроков уходит, значит, у клуба есть для них замена, и у тренера есть понимание как играть. Он отвечает за результат, а если замены не будет, то его можно будет и не достичь. Думаю, что Галактионов имеет состав и молодежь, с которой он умеет работать и может добиваться результата, что уже показал. Но думаю, что 2-3 трансфера на вход мы еще увидим», — добавил он.

«Локомотив» объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта.

В сезоне-2023/24 РПЛ Миранчук 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. «Локомотив» занял 4-е место в чемпионате России, набрав 53 очка.

Денис Сафронов

Антон Миранчук
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
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