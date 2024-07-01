Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:26

Булыкин — об уходе Шунина из «Динамо»: «У Антона может сложится прекрасная вторая карьера»

Булыкин прокомментировал уход Шунина из «Динамо»
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» уход голкипера Антона Шунина из «Динамо».

«Это легендарная личность для «Динамо», хочется, чтобы он остался в структуре клуба. Он хорошо понимает футбол, долгое время играл на высоком уровне и надо, чтобы он делился опытом с молодым поколением футболистов. Историю клуба пишут легенды. К сожалению, время неумолимо движется вперед, но у Антона может сложится прекрасная, как говорят в УЕФА — «вторая карьера», — сказал Булыкин «СЭ».

«Динамо» объявило об уходе голкипера Антона Шунина. У игрока истек срок контракта с бело-голубыми.

Ранее «СЭ» сообщал, что клуб сделало предложение Шунину попробовать заняться вратарским направлением в академии клуба под руководством Николая Гонтаря.

В минувшем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке. За бело-голубых на высшем уровне он выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.

Софья Грецкая

Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Уимблдон 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Грузия и Испания проведут матч 1/8 финала Евро 30 июня
Во Франции после первого тура выборов в парламент начались масштабные митинги
«Зенит» предлагает «королевские условия», Джикия отказал «Динамо» ради «Спартака». Главные трансферные слухи РПЛ за 1 июля
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
В ФССП рассказали о передаче акций кондитерской фабрики Roshen в доход России
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Динамо» объявило об уходе Шунина
В «Оренбурге» сообщили о наличии предложения по Вере от «Химок»
Нигматуллин — об уходе Антона Миранчука из «Локомотива»: «Команда теряет своих лидеров»
Губерниев: «Уходы из «Локомотива» повлияют на команду. Но я верю, что будет борьба за чемпионство»
Антон Миранчук ушел из «Локомотива». Россиянин будет выступать за границей?
Агент Миранчука: «Скоро в «Локомотиве» никого не останется, клуб будет бороться за выживание»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Динамо» объявило об уходе Шунина

Ханкич: «Готов ли быть вторым номером? Готов на все ради «Ростова»