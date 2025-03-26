Булыкин — о Воробьеве: «Если он продолжит показывать хорошую игру, то не удивлюсь приглашению его в сборную»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление нападающего Дмитрия Воробьева в нынешнем сезоне.

«Воробьев — это хороший нападающий, есть перспективы. Он из тех форвардов, которые и забивают, и делают полезную работу на поле. Если в следующих играх Воробьев продолжит показывать хорошую игру, то не удивлюсь приглашению его в сборную. Тем более атакующая линия «Локомотива» неплохая, а этот клуб является чуть ли не главным поставщиком игроков для сборной», — сказал Булыкин «СЭ».

В нынешнем сезоне 27-летний Воробьев отметился 7 голами и 4 результативными передачами в 28 матчах во всех турнирах.

Дарик Агаларов