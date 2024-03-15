Булыкин: «Некоторые футболисты просто не попадают в игру «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал выступления железнодорожников в весенней части сезона.

«Пока не ладится игра у команды. Много нюансов, которые влияют на такую игру «Локомотива». Основное — это физическая подготовка, как футболисты бегают, насколько они агрессивно настроены. Надо смотреть на их показатели. На поле мы видим, что футболисты выпадают из игры, поэтому не поучается то, что задумал тренер. Некоторые просто не попадают в игру «Локомотива», — приводит слова Булыкина Legalbet.

14 марта «Локомотив» дома проиграл «Балтике» (1:1, пенальти — 6:7) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России и вылетел в Путь регионов.

После 20 туров РПЛ красно-зеленые с 32 очками занимают пятое место в турнирной таблице.