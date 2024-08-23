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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 18:24

Дмитрий Булыкин: «При Станковиче у «Спартака» появился характер»

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Сейчас «Зенит» немного ослаблен, но все равно является фаворитом матча. Хочется увидеть яркую игру и, самое главное, чтобы «Спартак» играл с позиции силы. При Станковиче команда здорово выглядит, у нее появляется характер, а в таких играх это может сыграть решающую роль», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Перед началом встречи «Спартак» располагается на четвертом месте в таблице чемпионата России с 10 очками. «Зенит» лидирует, имея в активе 13 баллов.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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