Дмитрий Булыкин: «При Станковиче у «Спартака» появился характер»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Сейчас «Зенит» немного ослаблен, но все равно является фаворитом матча. Хочется увидеть яркую игру и, самое главное, чтобы «Спартак» играл с позиции силы. При Станковиче команда здорово выглядит, у нее появляется характер, а в таких играх это может сыграть решающую роль», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Перед началом встречи «Спартак» располагается на четвертом месте в таблице чемпионата России с 10 очками. «Зенит» лидирует, имея в активе 13 баллов.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».