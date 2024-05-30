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Булыкин: «Глушенков пойдет в «Зенит» или «Спартак», если предложат зарплату в три раза больше»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, при каких условиях нападающему железнодорожников Максиму Глушенкову стоит рассмотреть вариант перехода в «Спартак» или «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Зенит» заинтересованы в выкупе Глушенкова за 6 миллионов евро.

«Шансы в «Зените» есть у всех, вопрос, как ты их используешь. Но 6 миллионов кажутся небольшой суммой. Хорошей зарплатой его могут переманить «Зенит» или «Спартак». Дешево его не продадут. Я бы на его месте рассматривал иностранные варианты, а если их не будет — играл в «Локомотиве» дальше. Если только зарплату предложат в три раза больше, конечно, тогда он пойдет в «Зенит» или «Спартак», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Глушенков сыграл 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 21 голевую передачу. Футболист стал лучшим ассистентом РПЛ (16).

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков
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