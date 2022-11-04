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Сегодня, 20:22

Булыкин высказался об открытиях и разочарованиях первого круга РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал, выступление каких команд РПЛ удивило его в первом круге чемпионата.

«Открытий для меня в первом круге не было. Мало кто удивил с положительной стороны. Посмотрим, что будет дальше, но пока только разочарования. В первую очередь, разочаровал «Локомотив». А кроме него «Торпедо» и «Динамо» могли бы биться за более высокие места. После прошлого сезона динамовцы показывают не то, что хотелось бы видеть. Они должны находиться как минимум в тройке сильнейших. «Зенит» пока оторвался, но думаю, что после зимней паузы уйти вперед еще дальше ему не дадут» — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

«Зенит» после 15 туров РПЛ занимает первое место, набрав 39 очков. На второй строчке находится «Спартака» (32 очка), на третьей — ЦСКА (29 очков).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10404764-bulykin-vyskazalsya-ob-otkrytiyah-i-razocharovaniyah-pervogo-kruga-rpl.html
Дмитрий Булыкин
РПЛ
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