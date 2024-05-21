Булыкин: «Тюкавин в этом сезоне совершил огромный скачок»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает Константина Тюкавина лучшим нападающим сезона в РПЛ. Также на награду претендуют Александр Соболев и Джон Кордоба.

«Интересная тройка, каждый по-своему хорош. Но из этой тройки я выбираю Тюкавина. Константин в этом сезоне совершил огромный скачок, и по праву может считаться лучшим нападающим сезона. Странно только, что в этом списке нет Кассьерры. Все-таки он лучший бомбардир чемпионата», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

В этом сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 37 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.