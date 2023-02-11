0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:10

Булыкин о решении Мамаева завершить карьеру: «Видимо, не было хороших вариантов»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о решении Павла Мамаева завершить карьеру.

«Мамаев мог бы еще поиграть на высоком уровне. Видимо, не было хороших вариантов, а плохие варианты нет смысла рассматривать. Думаю, что из-за этого он решил закончить», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Последним профессиональным клубом Мамаева были подмосковные «Химки», которые он пополнил в декабре 2021 года.

До этого он два сезона выступал за «Ростов». Он присоединился к клубу после освобождения из колонии. С октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как стал фигурантом уголовного дела.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/11/19720009.shtml
Дмитрий Булыкин
Павел Мамаев
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Белоус: «Слуцкий стал представителем шоу-бизнеса, не зря он летал в Турцию на пересадку волос»
Ирисметов: «Зайнутдинов с его видением футбола сможет заиграть в серии А»
ЦСКА и «Ахмат» назвали составы на товарищеский матч
Дзюба: «Могу лишь свои знания и умения применить, чтобы помочь коллективу расцвести»
Мамаев — о тюрьме: «Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не взял»
Артем Дзюба в шутку сравнил себя с Криштиану Роналду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Дзюба: «Могу лишь свои знания и умения применить, чтобы помочь коллективу расцвести»

Смородская: «У меня было много трансферных побед»