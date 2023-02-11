Булыкин о решении Мамаева завершить карьеру: «Видимо, не было хороших вариантов»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о решении Павла Мамаева завершить карьеру.

«Мамаев мог бы еще поиграть на высоком уровне. Видимо, не было хороших вариантов, а плохие варианты нет смысла рассматривать. Думаю, что из-за этого он решил закончить», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Последним профессиональным клубом Мамаева были подмосковные «Химки», которые он пополнил в декабре 2021 года.

До этого он два сезона выступал за «Ростов». Он присоединился к клубу после освобождения из колонии. С октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как стал фигурантом уголовного дела.