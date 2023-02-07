Дмитрий Булыкин высказался о трансферной политике «Зенита»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о трансферной политике «Зенита».

«У «Зенита» стратегия, что надо хорошо выступать в Лиге чемпионов, зарабатывать деньги и играть на высоком уровне. Они выбрали такую стратегию, поэтому так мало воспитанников выходит из академии.

Но не надо всем ориентироваться на «Зенит». У нас в последнее время такая международная ситуация, а у «Зенита» такие результаты, что нужно больше думать о своей молодежи, потому что в большинстве своем деньги расходуются очень большие и расходуются неэффективно — результата нет. Поэтому, может, стоит поменять стратегию», — сказал Булыкин «Чемпионату».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. 25 января в питерский клуб перешел бразилец Роберт Ренан.