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Сегодня, 20:15

Дмитрий Булыкин высказался о трансферной политике «Зенита»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о трансферной политике «Зенита».

«У «Зенита» стратегия, что надо хорошо выступать в Лиге чемпионов, зарабатывать деньги и играть на высоком уровне. Они выбрали такую стратегию, поэтому так мало воспитанников выходит из академии.

Но не надо всем ориентироваться на «Зенит». У нас в последнее время такая международная ситуация, а у «Зенита» такие результаты, что нужно больше думать о своей молодежи, потому что в большинстве своем деньги расходуются очень большие и расходуются неэффективно — результата нет. Поэтому, может, стоит поменять стратегию», — сказал Булыкин «Чемпионату».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. 25 января в питерский клуб перешел бразилец Роберт Ренан.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4988215-bulykin-o-zenite-v-gorode-hoteli-by-videt-vospitannikov-a-ne-polkomandy-inostrancev.html
Дмитрий Булыкин
ФК Зенит
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