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Сегодня, 14:16

Булыкин: «Желание Смольникова еще играть благоприятно должно сказаться на «Локомотиве»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе защитника Игоря Смольникова в московский клуб.

«Когда есть конкуренция и опытные футболисты в команде, это приносит стабильность и пользу. Желание Смольникова еще играть благоприятно должно сказаться на «Локомотиве». Если Игорь еще и заиграет, то это будет просто отлично и для него, и для команды», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Во вторник, 7 февраля, стало известно, что 34-летний россиянин подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. В среду, 8 февраля, футболист вместе с нападающим Артемом Дзюбой приехал в «Лужники» на медицинское обследование.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-zhelanie-smol-nikova-eshhe-igrat-dolzhno-blagopriyatno-skazat-sya-na-lokomotive/
Дмитрий Булыкин
Игорь Смольников
ФК Локомотив (Москва)
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