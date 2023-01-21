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Сегодня, 13:43

Булыкин — об уходе Керка из «Локомотива»: «Закончилась «немецкая история»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об уходе полузащитника Джирано Керка из московской команды.

Сегодня, 21 января, «Локомотив» объявил об уходе нидерландца. Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я думаю, уйдут еще легионеры! Закончилась «немецкая» история и сейчас создается новая. Можно вполне найти им замену. Это при том, что они, во-первых, легионеры и договаривались с предыдущим руководством», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

27-летний Керк выступал за «Локо» с 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10589414-bulykin-ob-uhode-kerka-iz-lokomotiva-zakonchilas-nemeckaya-istoriya.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Джирано Керк
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