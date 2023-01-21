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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об уходе полузащитника Джирано Керка из московской команды.
Сегодня, 21 января, «Локомотив» объявил об уходе нидерландца. Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби (ОАЭ).
«Я думаю, уйдут еще легионеры! Закончилась «немецкая» история и сейчас создается новая. Можно вполне найти им замену. Это при том, что они, во-первых, легионеры и договаривались с предыдущим руководством», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.
27-летний Керк выступал за «Локо» с 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу.