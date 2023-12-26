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Сегодня, 16:04

Дмитрий Черышев: «Эмери говорил, что Дзюба — очень хороший и квалифицированный футболист»

Артем Дзюба и Унаи Эмери
Артем Дзюба и Унаи Эмери.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев ответил на вопрос, разговаривал ли он с Унаи Эмери об Артеме Дзюбе.

«Я с Эмери никогда не разговаривал про Дзюбу, — приводит Metaratings.ru слова Черышева. — Зато Эмери сказал про Дзюбу одну фразу — что это очень хороший и квалифицированный футболист. Так что никакого ответа от него в адрес Дзюбы я не слышал».

Ранее о конфликте Эмери и Дзюбы рассказал бывший вратарь красно-белых Артем Ребров. В 2012 году футболист назвал испанского специалиста, который тогда возглавлял «Спартак», «тренеришкой».

Источник: metaratings.ru
Артем Дзюба
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Черышев
Унаи Эмери
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