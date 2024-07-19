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Сегодня, 14:15

Черышев: «В новом сезоне будет команда-сюрприз, но чемпионом она не станет»

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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о том, кто из команд РПЛ может удивить в сезоне-2024/25.

«Сюрпризы были, есть и будут всегда. Посмотрите, как хорошо поработал «Акрон». Интересно, как «Динамо» Махачкала покажет себя — они с таким рвением вышли в РПЛ, но есть сомнения по поводу их игры. Поэтому сюрприз будет однозначно, но он не будет таким, что команда станет чемпионом. Просто в первом круге мы увидим команду, которая вроде середнячок, но будет находиться в верху турнирной таблицы, а потом встанет на свое место. Как «Крылья Советов» в прошлом сезоне», — сказал Черышев «СЭ».

Сезон-2024/25 чемпионата России стартует 20 июля матчем «Локомотив» — «Акрон».

(Александр Абустин)

Футбол
РПЛ
Дмитрий Черышев
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