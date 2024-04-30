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Сегодня, 14:13

Черышев: «Смолов проигрывает конкуренцию за место в основе, разговоры про возраст не имеют смысла»

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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев оценил игру нападающего «Динамо» Федора Смолова.

«Раз Смолов не попадает в состав «Динамо», значит, он просто проигрывает конкуренцию. Тренер же видит весь тренировочный процесс и ставит того футболиста, который в данный момент сильнее другого. Поэтому в вопросе игрового времени все зависит от самих игроков. Тренер всего лишь наблюдает за работой футболистов и оценивает ее. Про возраст Федора не стоит чего-либо говорить. Раз он не играет, значит, проигрывает конкуренцию. На этом все. Главное здесь, приносит ли пользу футболист или нет», — приводит слова Черышева Legalbet.

В нынешнем сезоне 34-летний Смолов сыграл за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 результатных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Legalbet
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
Дмитрий Черышев
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