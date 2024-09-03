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Сегодня, 04:21

Дмитрий черышев: «Когда Дзюба переходил в «Зенит» из «Спартака», многие тоже сомневались»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал выступление «Зенита» на старте нового сезона.

«Многие ждут, что «Зенит» с первого тура будет идти только на первом месте, так ещё и с большим отрывом от соперников? Так не бывает. Конкуренты тоже играют и набирают очки. «Зениту» тоже необходимо время, чтобы сыграться. Кто-то приходит, кто-то уходит. Но здорово, что команда постоянно борется за чемпионство. Это большой плюс для Сергея Семака, он хорошо работает.

Когда Дзюба переходил в «Зенит» из «Спартака», многие тоже сомневались, что он именно тот игрок, который нужен сине-бело-голубым. В итоге Дзюба хорошо вписался в команду и принес ей много пользы. Так что чем быстрее адаптируется Соболев, тем лучше будет для «Зенита», — приводит слова Черышева Metaratings.ru.

«Зенит» объявил о трансфере 27-летнего нападающего в пятницу, 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма перехода игрока по данным портала Transfermarkt составила 10 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Александр Соболев
Артем Дзюба
ФК Зенит
Дмитрий Черышев
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