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Сегодня, 18:22

Дмитрий Черышев: «Динамо» всегда должно бороться за чемпионство»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Черышев оценил работу главного тренера бело-голубых Марцела Лички.

«Работать в «Оренбурге» и работать в «Динамо» — это две разные вещи. Я не хочу обидеть Личку, в прошлом году команда вообще боролась за чемпионство. Но сейчас он сам управляет тем ресурсом, который у него есть, подбирает футболистов. Я не хочу сказать, что Личка — хороший или плохой тренер, но у него есть пространство для роста. «Динамо» всегда должно бороться за чемпионство с [таким] бюджетом и подбором игроков. Тройка лидеров — это минимум, за который должно бороться «Динамо», — приводит слова Черышева Metaratings.ru.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 11 играх.

Источник: Metaratings.ru
ФК Динамо (Москва)
Дмитрий Черышев
Марцел Личка

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