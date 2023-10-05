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Сегодня, 11:16

Черышев: «Посмотрим, как Личка себя проявит в «Динамо», но для этого нужно время»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Черышев порассуждал о перспективах Марцела Лички на посту главного тренера бело-голубых.

«За «Динамо» я слежу, смотрю почти все их игры. Давайте посмотрим, как он себя проявит у бело-голубых, но для этого нужно время. Будет ли результат, если московский клуб даст время и окажет нужный лимит доверия Личке? Не могу сказать ничего, потому что бывает такое, что в одной команде получается, а в другой нет. Но разница между «Оренбургом» и «Динамо» существенна. У оренбуржцев команда середнячок, а бело-голубые — это бренд, они должны всегда бороться за чемпионство и находиться в зоне еврокубков. Здесь уже ответственность другая. Да и не каждый сможет работать в таком клубе, как «Динамо», в одной команде у него хорошо получается, а в другой у него какой-то чип срабатывает. Чтобы получалось в командах разного калибра, нужен уровень тренера», — приводит слова Черышева Metaratings.ru.

«Динамо» после 10 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает 7-е место в турнирной таблице с 16 очками. Следующий матч в чемпионате России команда Лички проведет против «Факела» 8 октября.

Источник: Metaratings
ФК Динамо (Москва)
Дмитрий Черышев
Марцел Личка
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