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30 января, 22:45

Дмитрий Черышев считает, что Черчесов будет востребован в РПЛ после сборной Казахстана

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев считает, что Станислав Черчесов быстро найдет новую работу после увольнения из сборной Казахстана.

«Для меня отставка Черчесова была сюрпризом. Потому что можно вспомнить его регалии на прежних местах работы и то, что он всегда старался выполнить задачи, которые перед ним ставятся. Но при этом полагаю, что Черчесов будет востребован среди клубов чемпионата России. Это даже не обсуждается. Не думаю, что его характер может стать каким-то отталкивающим фактором в этом вопросе.

Черчесов в «Динамо»? Повторюсь, что такой тренер, как Черчесов, всегда будет востребован, потому что он всегда ставит перед собой максимальные задачи. Но «Динамо» сейчас занимает четвертое место, впереди бело-голубых очень серьезные команды. Личка с «Динамо» все равно создает конкуренцию в чемпионате. Клуб идет вверху турнирной таблицы. Поэтому разговоры о том, чтобы убрать Личку, сейчас неуместны», — сказал Черышев Legalbet.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей в Лиге наций УЕФА и набрала одно очко. 27 января 6-1-летний российский специалист покинул свой пост.

Источник: Legalbet
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Станислав Черчесов
РПЛ
Дмитрий Черышев
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