Дмитрий Черышев — о возможном переходе Чалова в «Венецию»: «Это своего рода какое-то понижение»

Дмитрий Черышев, футбольный тренер и отец полузащитника «Венеции» Дениса Черышева, отреагировал на возможный переход нападающего ЦСКА Федора Чалова в итальянский клуб.

«Денис всю жизнь провел в Европе, поэтому адаптация у него намного проще проходит, чем у ребят, никогда не игравших за границей. Плюс язык — испанский с итальянским немного похожи. Поэтому в данный момент у Дениса адаптация проходит нормально. Что касается Чалова, если он перейдет в «Венецию», то получит больше помощи, чем Денис. Он быстрее адаптируется к реалиям, к языку», — цитирует «РБ Спорт» Черышева.

Однако он не уверен в том, что переход Чалова в «Венецию» действительно состоится.

«Наверное, нужно это у него спросить. Я не могу понять (смысла перехода). В ЦСКА он играет в высшей лиге, находится на хорошем счету, команда борется за чемпионство. В Венецию он переехал бы команду первой лиги. Это своего рода какое-то понижение все-таки. Сомневаюсь в реальности такого трансфера», — добавил специалист.

Сегодня, 24 октября, «СЭ» стало известно об интересе «Венеции» к Чалову.

В сезоне-2022/23 нападающий забил 11 голов и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах за ЦСКА во всех турнирах.