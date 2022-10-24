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Сегодня, 21:13

Дмитрий Черышев — о возможном переходе Чалова в «Венецию»: «Это своего рода какое-то понижение»

Алина Савинова
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Дмитрий Черышев, футбольный тренер и отец полузащитника «Венеции» Дениса Черышева, отреагировал на возможный переход нападающего ЦСКА Федора Чалова в итальянский клуб.

«Денис всю жизнь провел в Европе, поэтому адаптация у него намного проще проходит, чем у ребят, никогда не игравших за границей. Плюс язык — испанский с итальянским немного похожи. Поэтому в данный момент у Дениса адаптация проходит нормально. Что касается Чалова, если он перейдет в «Венецию», то получит больше помощи, чем Денис. Он быстрее адаптируется к реалиям, к языку», — цитирует «РБ Спорт» Черышева.

Однако он не уверен в том, что переход Чалова в «Венецию» действительно состоится.

«Наверное, нужно это у него спросить. Я не могу понять (смысла перехода). В ЦСКА он играет в высшей лиге, находится на хорошем счету, команда борется за чемпионство. В Венецию он переехал бы команду первой лиги. Это своего рода какое-то понижение все-таки. Сомневаюсь в реальности такого трансфера», — добавил специалист.

Сегодня, 24 октября, «СЭ» стало известно об интересе «Венеции» к Чалову.

В сезоне-2022/23 нападающий забил 11 голов и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-chery-shev-dlya-chalova-perehod-v-venetsiyu-e-to-svoego-roda-ponizhenie-v-venetsii-soobshhili-chto-izuchat-vozmozhnost-podpisaniya-dzyuby-i-chalova/
Федор Чалов
ФК Венеция
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