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Сегодня, 07:23

Чистяков: «Уверен, у «Сочи» получится выйти назад в РПЛ уже в этом сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал вылет «Сочи», за который игрок выступал в прошлом сезоне на правах аренды, из РПЛ.

«Кто-то может это считать несчастным случаем, кто-то — закономерностью. Мое мнение: в «Сочи» был хороший коллектив, была хорошая игра. Наверное, не хватило того, что уже было потеряно к зиме. Было много потеряно очков. И это тяжело наверстать. Была возможность, но не получилось, к сожалению.

Роберто Морено — супертренер и суперчеловек. Могу про него только позитивные слова сказать. Желаю ему удачи. Могу выразить только уважение этому человеку: молодец, не побоялся остаться в «Сочи» в первой лиге. Уверен, у них получится выйти назад в премьер-лигу уже в этом сезоне. Так что ждем их в РПЛ», — цитируют «Известия» Чистякова.

Источник: «Известия»
Дмитрий Чистяков
Футбол
ФК Зенит
ФК Сочи
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