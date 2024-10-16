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16 октября, 23:46

Чистяков: «Могу играть в тот же футбол, что и 2-3 года назад, когда была Лига чемпионов»

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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков считает, что он не стал слабее играть по сравнению с периодом 2-3-летней давности.

— Вы сами не чувствуете, что стали, возможно, слабее себя 2-3-летней давности?

— Нет. Слабее точно не стал. Физически чувствую себя прекрасно и могу играть в тот же футбол, что 2-3 года назад, когда была Лига чемпионов. Понятно, что, когда не выходишь на поле, теряется та самая уверенность. Но я считаю, что мне еще представится шанс, и я докажу свою нужность, — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний Чистяков провел четыре матча за «Зенит» и забил один гол. Контракт футболиста с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит

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