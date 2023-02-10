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Чистяков о кубковой игре в Ульяновске: «Мороз или не мороз — ничего страшного»

Чистяков поделился ожиданиями от матча с ульяновской «Волгой»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России с ульяновской «Волгой».

«Видел ли фото поля в Ульяновске? Пока не видел. Но я знаю, что такое холод. И что такое играть в не самую футбольную погоду. Мне это будет не впервой. Нашим иностранцам будет тяжеловато, хотя они тоже уже привыкли. Конечно, в такой ситуации на первом месте будут бойцовские качества. Но у нас они есть. А мороз или не мороз — ничего страшного. Если покрытие будет непригодно, то, конечно, приятнее было бы сыграть на другом стадионе с натуральным газоном. В этом случае точно было бы больше футбола для всех. Но таков регламент. Ульяновск тоже ждал. Не так часто туда приезжают команды уровня Премьер-Лиги. Поэтому для болельщиков это праздник. Думаю, они заслужили. Наверное, правильно сыграть там. Поэтому, надеюсь, поле будет готово», — приводит слова Чистякова «Чемпионат».

Встреча состоится 25 февраля. Начало игры — в 14:30 мск.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4991405-chistyakov-o-kubkovoj-igre-v-ulyanovske-znayu-chto-takoe-igrat-v-holod-nichego-strashnogo.html
Дмитрий Чистяков
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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