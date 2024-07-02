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Сегодня, 19:11

Чистяков — о возвращении в «Зенит»: «Приятно чувствовать себя дома»

Алексей Михайлов
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал возвращение в клуб из аренды.

«Приятно чувствовать себя дома. Наверное, не такая плодотворная поездка у меня получилась. Но это уже в прошлом. Сейчас я вернусь домой. Поэтому мы будем работать. Пока нет никаких предложений. Я игрок «Зенита» и хочу остаться здесь, поэтому хочу показать себя здесь в полной красе», — сказал Чистяков.

Вторую половину сезона-2023/24 Чистяков провел в аренде в «Сочи». Защитник сыграл за сочинцев 7 матчей и результативными действиями не отметился. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.

Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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