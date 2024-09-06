Ефремов: «Я готов к завершению карьеры»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал, что готов к завершению профессиональной карьеры. Несколько недель назад 29-летний футболист подписал контракт с медийным клубом «Амкал».

«Завершена ли моя профессиональная карьера? Мне нравится, что сейчас нахожусь в Москве, с семьей постоянно и играю в «Амкале» — хочу получать удовольствие от футбола и тренировок. Меня все устраивает в настоящее время. Что касается профессиональной карьеры... Ну, закончу и закончу, какая разница? Сейчас играю в Медиалиге — мне по кайфу. По сути, да, я готов к завершению карьеры», — цитирует «РБ Спорт» Ефремова.

Ранее Ефремов выступал за ЦСКА, чешский «Слован», «Оренбург», «Урал», «Крылья Советов», «Акрон», ульяновскую «Волгу» и ивановский «Текстильщик».