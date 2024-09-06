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Ефремов: «Я готов к завершению карьеры»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал, что готов к завершению профессиональной карьеры. Несколько недель назад 29-летний футболист подписал контракт с медийным клубом «Амкал».

«Завершена ли моя профессиональная карьера? Мне нравится, что сейчас нахожусь в Москве, с семьей постоянно и играю в «Амкале» — хочу получать удовольствие от футбола и тренировок. Меня все устраивает в настоящее время. Что касается профессиональной карьеры... Ну, закончу и закончу, какая разница? Сейчас играю в Медиалиге — мне по кайфу. По сути, да, я готов к завершению карьеры», — цитирует «РБ Спорт» Ефремова.

Ранее Ефремов выступал за ЦСКА, чешский «Слован», «Оренбург», «Урал», «Крылья Советов», «Акрон», ульяновскую «Волгу» и ивановский «Текстильщик».

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Ефремов
Футбол
ФК Амкал
ФК ЦСКА (Москва)
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