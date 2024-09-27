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Ефремов о трансфере Пьянича: «Это топ-игрок. В ЦСКА не берут доигрывающих карьеру»

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Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход полузащитника Миралема Пьянича в армейский клуб.

«Это топ-игрок. Даже в свои 34 года он покажет, что является мастером. В ЦСКА не берут доигрывающих карьеру. Будет ли мотивация? Профессиональному спортсмену, если он любит свое дело, не нужна дополнительная мотивация. Опять же, ЦСКА — это топ-клуб, который должен всегда находиться наверху. Я по себе знаю, что руководство клуба не берет никого просто так», — сказал Ефремов «СЭ».

Московский клуб объявил о переходе полузащитника 26 сентября. Контракт 34-летнего боснийца рассчитан на год с возможностью продления на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.

Дарик Агаларов

Дмитрий Ефремов
Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)

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