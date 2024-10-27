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Сегодня, 18:48

Гафин: «В идеале «Динамо» нужно меньше пропускать, но в нашем случае главное — итоговый результат»

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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о большом количестве пропущенных мячей в последних матчах московской команды.

— Не беспокоит ли такое количество пропущенных?

— В идеале меньше пропускать и как можно больше забивать, но в нашем случае главное — итоговый результат.

27 октября «Динамо» обыграло «Химки» со счетом 4:3 в матче 13-го тура РПЛ. 24-го числа бело-голубые победили «Крылья Советов» в FONBET Кубке России, также пропустив три гола — 6:3.

(Александр Абустин)

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