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Сегодня, 17:40

Гафин: «Динамо» будет прилагать максимум усилий, чтобы добраться до первого места»

Руслан Минаев
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о целях бело-голубых в этом сезоне.

«Мы стараемся смотреть в первую очередь на себя. Исходим из своих внутренних ресурсов и наших возможностей по внешнему усилению. Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы добраться до первого места. Теперь это нам легче осознавать, потому что в прошлом сезоне мы почти проделали этот путь. Чуть не дотянулись, но сами ощутили, что это вполне реально», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

После 5 туров РПЛ «Динамо» набрало 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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