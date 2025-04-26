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Сегодня, 16:32

Гафин — о Дугласе Сантосе: «Натурализация должна сочетаться с тем, чтобы он был заигран за сборную»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о натурализации 31-летнего защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Натурализовать легионеров надо только для того, чтобы они представляли национальную сборную. В случае Дугласа Сантоса — он больше не считается легионером, но при этом по каким-то причинам не играет в сборной. Прочитал, что он до сих пор выбирает между Бразилией и Россией. Мне кажется, что правило должно сочетаться с тем, чтобы он был заигран за сборную», — сказал Гафин.

В октябре президент России Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство Сантосу.

Дуглас Сантос
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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