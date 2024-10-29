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Сегодня, 17:19

Гафин: «Подбор футболистов в атакующей группе очень серьезный»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о результативности команды в последних трех матчах.

— 14 голов за последние три матча. За счет чего такая результативность?

— За счет того, что хотим понравиться болельщикам, РПЛ, добавляем медийной составляющей. Но если серьезно, подбор футболистов в атакующей группе очень серьезный. Видимо, поэтому такая высокая результативность.

— Что вы думаете о положении в турнирной таблице?

— Не следим за турнирной таблицей. Только за тем, чтобы мы набирали максимальное количество очков в каждом матче.

После 13 матчей «Динамо» с 26 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

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