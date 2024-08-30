Дмитрий Гафин: «Динамо» не рассматривает возможность подписания Соболева»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин исключил вероятность трансфера форварда «Спартака» Александра Соболева.

— Недавно мы подписали марокканского форварда-новичка, он дебютировал, мы связываем наше будущее в этой позиции с Костей Тюкавиным, Мехди Маухубом, Славой Грулевым, Ярославом Гладышевым, Денисом Боковым. Это на ближайшее будущее наши нападающие.

— Не рассматриваете опцию с Соболевым?

— Нет, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» сообщал, что официальное объявление о переходе 27-летнего нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» должно последовать в пятницу, 30 августа.

Соболев перешел в «Спартак» в 2020 году. В нынешнем сезоне футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) был отстранен от тренировок с командой.