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Сегодня, 12:40

Гафин — о принципиальности игры с «Краснодаром» после сезона-2023/24: «Все, что было в прошлом, осталось там навсегда»

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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против «Краснодара».

— Следующая игра с «Краснодаром» принципиальна с учетом результата в прошлом сезоне?

— Она принципиальная даже без учета того результата. Все, что было в прошлом, осталось там навсегда, мы живем сегодняшним и завтрашним днями, — сказал Гафин.

В прошлом сезоне «Динамо» с 56 очками упустило шанс завоевать чемпионский титул. Бело-голубые уступили «быкам» по дополнительным показателям и завершили сезон на третьем месте. Чемпионом стал «Зенит».

После пяти туров РПЛ сезона-2024/25 «Динамо» занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 12 очков. Бело-голубые примут «Краснодар» в воскресенье, 25 августа.

Константин Передерий

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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